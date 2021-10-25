Военный переворот в Судане: что известно на данный момент

Военный переворот в Судане: что известно на данный момент

25 октября в Судане арестовали нескольких министров и чиновников. По предварительным данным, военные перекрыли мосты и въезды в столицу, окружили дом премьер-министра Судана Абдаллы Хамдука и поместили его под домашний арест, сообщают Известия.

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