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Царьград

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Путин и Трамп договорились продолжить работу по гуманитарным вопросам

Путин и Трамп договорились продолжить работу по гуманитарным вопросам

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Основной темой обсуждения стало сотрудничество в гуманитарной сфере, особенно в вопросах возврата удерживаемых лиц, о чем сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.

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