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Свежие комментарии

В правительстве подготовили меры по стабилизации цен на куриные яйца

Кабмин предложил ряд мер для стабилизации цен на яйца, которые в последнее время дорожают, сообщили в газете "Известия" со ссылкой на секретариат первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова.

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Комментарии
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Grandad
Надо не стабилизировать цены после того, как они повысились, а следить, чтобы таких резких повышений не было. Стабилизировав эти новые цены возврата к прежним уже быть не может - цены же &quot;стабилизировали&quot;.
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15 час.
НН
Надежда Никитина
Вы правы и это очевидно.
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10 час.

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