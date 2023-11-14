В правительстве подготовили меры по стабилизации цен на куриные яйца

Кабмин предложил ряд мер для стабилизации цен на яйца, которые в последнее время дорожают, сообщили в газете "Известия" со ссылкой на секретариат первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова.
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