Водителю стало плохо за рулем: 57-летний мужчина погиб в ДТП в Новосибирской области

10 сентября в 4.15 в поселке Мичуринский Искитимского района 57-летний водитель автомобиля Mazda Familia двигался по улице Новоусадебной.
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