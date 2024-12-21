📹❗️Каждый город в средней полосе России должен быть прикрыт батареей ЗРПК "Панцирь-С1" Удар дальнобойными БПЛА-"камикадзе" "Лютый" по многоэтажке в ЖК "Лазурье" в Казани.
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📹❗️Каждый город в средней полосе России должен быть прикрыт батареей ЗРПК "Панцирь-С1" Удар дальнобойными БПЛА-"камикадзе" "Лютый" по многоэтажке в ЖК "Лазурье" в Казани.