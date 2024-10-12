Бывшего главу правительства Венгрии оштрафовали за оскорбление Орбана

Бывший премьер-министр Венгрии, депутат от оппозиционной партии «Демократическая коалиция» Ференц Дюрчань получил штраф от спикера парламента страны Ласло Кевера за оскорбление нынешнего премьер-министра Виктора Орбана 12 октября.
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