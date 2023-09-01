Военное обозрение

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Удары нанесены по объектам противника в Винницкой и Житомирской областях

Удары нанесены по объектам противника в Винницкой и Житомирской областях

В течение ночи в разных регионах, контролируемых киевским режимом, объявлялась воздушная тревога. В конечном итоге она охватила всю территорию Украины.

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