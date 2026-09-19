Узбекистан договаривается с Сербией о сотрудничестве по трудовой миграции. Узбекские СМИ уже рисуют читателям образ Сербии, по всем статьям превосходящей Россию – но узбеки отказываются верить в это.
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