Политика как она есть

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Иран может изменить подход к российско-украинскому конфликту после «признаний» Киева

Иран может изменить подход к российско-украинскому конфликту после «признаний» Киева

Власти Ирана могут изменить подход к военному конфликту между Россией и Украиной, если киевский режим не скорректирует высказывания советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка по поводу нападения на иранский военный объект в Исфахане.

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