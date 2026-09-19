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Царьград

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Handelsblatt сообщил о рисках газового дефицита в Германии к январю

Handelsblatt сообщил о рисках газового дефицита в Германии к январю

На 14 сентября немецкие газовые хранилища заполнены на 55,81%. Ассоциация операторов прогнозирует 77% к 1 ноября, но текущих запасов хватит лишь на теплую зиму.

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