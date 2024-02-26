На дне Балтики обнаружили гигантские сооружения, которым более 10 000 лет

В Мекленбургском заливе в Германии на глубине более 20 метров под водами Балтийского моря ученые нашли созданную людьми каменную мегаструктуру длиной почти километр, которая была построена еще в каменном веке — более 10 000 лет назад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии