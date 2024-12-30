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Царьград

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Социальная пенсия в России вырастет на 14,75% с апреля 2025 года

Социальная пенсия в России вырастет на 14,75% с апреля 2025 года

С 1 апреля 2025 года социальная пенсия в России будет проиндексирована на 14,75%, сообщил член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб.

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