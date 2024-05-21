«Все в округе будет отравлено углем»: жители Дуная жалуются на работу порта «‎Аврора»

Возобновлено строительство порта «‎Аврора» в бухте Безымянная. Приморцы опасаются, что его деятельность может поставить под угрозу охраняемую природную территорию и усугубит ситуацию с угольной пылью, много лет считающуюся одной из главных проблем региона, рассказал корреспонденту PRIMPRESS один из жителей поселка Дунай.