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«У здоровых людей связи между погодой и болью не обнаружено»: почему суставы «ноют» осенью и что с этим делать

«У здоровых людей связи между погодой и болью не обнаружено»: почему суставы «ноют» осенью и что с этим делать

С наступлением осени многие замечают, что колени и другие суставы начинают сильнее реагировать на холод, сырость и перепады погоды.

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