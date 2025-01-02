Овчинский: завершилось строительство дома по реновации в Ивановском районе

В Ивановском районе завершено строительство нового жилого комплекса площадью более 39 тысяч квадратных метров по программе реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.