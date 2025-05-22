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Хачанов о поражении в Женеве: «Я недоволен своей игрой и поведением. Нужно научиться сдерживать пыл и быть более терпеливым»

Хачанов о поражении в Женеве: «Я недоволен своей игрой и поведением. Нужно научиться сдерживать пыл и быть более терпеливым»

Он уступил австрийцу в четвертьфинале в Женеве (6:4, 4:6, 4:6). «К сожалению, я остался недоволен своей сегодняшней игрой и поведением.

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