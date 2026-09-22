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Регионы России

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В России создан комплекс для детальной съёмки хромосферы Солнца

В России создан комплекс для детальной съёмки хромосферы Солнца

В России разработан уникальный комплекс для детальной съёмки хромосферы Солнца. Старший научный сотрудник НИИ многопроцессорных вычислительных систем ЮФУ Максим Хисамутдинов самостоятельно создал хромосферный телескоп и программный комплекс для обработки солнечных изображений.

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