В России создан комплекс для детальной съёмки хромосферы Солнца

В России разработан уникальный комплекс для детальной съёмки хромосферы Солнца. Старший научный сотрудник НИИ многопроцессорных вычислительных систем ЮФУ Максим Хисамутдинов самостоятельно создал хромосферный телескоп и программный комплекс для обработки солнечных изображений.
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