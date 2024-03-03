ЕЦБ ищет подтверждение гипотезы, что пик инфляционного кризиса пройден

Несмотря на опубликованные в пятницу данные об ускорении инфляции в еврозоне до 2,6% в феврале, в Европейском центральном банке (EЦБ) считают, что она может взять "последний рывок" перед возвращением к целевому уровню 2%.
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