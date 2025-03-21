Потерпевшими от нападения ВСУ на Курскую область признаны 43 тыс. человек

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Курске в ходе которого обсуждались вопросы организации работы подразделений ведомства в условиях боевых действий на курском направлении.
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