По ходатайству известного врача — психиатра, невролога и физиолога — Владимира Бехтерева в 1928 году в Москве был учрежден Музей мозга — «для систематического изучения архитектоники человеческого мозга».
Зачем в СССР коллекционировали мозги партийной элиты?
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МГ
Малик Гумеров
Идиотское название .... автора придурка - идиота !?
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19 час.
Maxim
Архитектоника - не показатель, главное - физиология, т. е. скорость прохождения сигнала между нейронами, а это - только на живом мозге можно измерить..
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18 час.
Ингерман Ланская
все диктаторы 20-го века болели манией величия и страдали всякой хренью идиотов - мистикой, магией, оккультизмом..... все эти ульяновы, джугашвили, шикельгруберы, бронштейны, мао, пол поты..... никакие ни гении, а заурядные завистливы людишки с замашками уголовников, которых ветер эпохи Случайно поднял вверх.... Гении - это Ломоносов, Пушкин, Чайковский, Эйнштейн, Рафаэль.....
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8 час.
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