Зачем в СССР коллекционировали мозги партийной элиты?

Архитектоника - не показатель, главное - физиология, т. е. скорость прохождения сигнала между нейронами, а это - только на живом мозге можно измерить..

Ингерман Ланская

все диктаторы 20-го века болели манией величия и страдали всякой хренью идиотов - мистикой, магией, оккультизмом..... все эти ульяновы, джугашвили, шикельгруберы, бронштейны, мао, пол поты..... никакие ни гении, а заурядные завистливы людишки с замашками уголовников, которых ветер эпохи Случайно поднял вверх.... Гении - это Ломоносов, Пушкин, Чайковский, Эйнштейн, Рафаэль.....