📷⚡️Спутниковые снимки последствий иранских ударов по авиабазе имени принца Хасана в Иордании. Был поражен угол авиационного ангара и, как заявляется, антидроновая РЛС на окраине базы.
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📷⚡️Спутниковые снимки последствий иранских ударов по авиабазе имени принца Хасана в Иордании. Был поражен угол авиационного ангара и, как заявляется, антидроновая РЛС на окраине базы.