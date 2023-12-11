Какие дела будут богоугодными, а какие грехом на неделе с 11 по 17 декабря 2023 года согласно церковным и народным праздникам Алёна ЮрьеваВ духе древних традиций и глубокой религиозности православные христиане отметят праздники на неделе с 11 по 17 декабря, вспоминая святых и соблюдая множество обычаев, связанных с каждым днем этого периода.