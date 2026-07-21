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Журнал «Профиль»

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Инфляция съела девальвацию: турагенты назвали главные причины высоких цен на отели в Турции

Одной из причин высоких цен на отдых в Турции остается рост затрат турецкого туристического сектора, который уже не компенсируется текущим курсом иностранной валюты.

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