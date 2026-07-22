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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Промоутер Бивола – о следующем бое: «Есть дата и локация – 12 декабря, Екатеринбург, «УГМК Арена»

Дмитрий Бивол  проведет следующий бой в декабре. Об этом сообщил генеральный директор промоутерской компании RCC Boxing Герман Титов.

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