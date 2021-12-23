Душила и выкинула на мороз: СКР раскрыл детали зверской расправы матери над детьми под Саратовом

43-летняя женщина объяснила, что рассердилась на сына и дочь за непослушаниеВ региональном управлении Следственного комитета России по Саратовской области сообщили, что в отношении 43-летней жительницы Аткарского района возбуждено уголовное дело.
43-летняя женщина объяснила, что рассердилась на сына и дочь за непослушаниеВ региональном управлении Следственного комитета России по Саратовской области сообщили, что в отношении 43-летней жительницы Аткарского района возбуждено уголовное дело.
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