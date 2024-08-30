Президент Беларуси заявил, что не прикажет военным воевать за пределами страны

Минск, 29 августа /Синьхуа/ -- Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, заслушивая доклад об актуальных вопросах информационной политики, заявил, что не отдавал и никогда не отдаст приказа белорусским военным воевать за пределами страны.