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4 признака «синдрома белого рыцаря», который ставит крест на отношениях и любви

4 признака «синдрома белого рыцаря», который ставит крест на отношениях и любви

То, как мы ведем себя в отношениях, идет из детства, в особенности из родительской модели поведения. Если ребенок вырос в дисфункциональной семье, где мама или папа были зависимы от алкоголя, запрещенных веществ и даже от своего партнера, то ему во взрослом возрасте будет сложно выбрать надежного спутника.

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