4 признака «синдрома белого рыцаря», который ставит крест на отношениях и любви

То, как мы ведем себя в отношениях, идет из детства, в особенности из родительской модели поведения. Если ребенок вырос в дисфункциональной семье, где мама или папа были зависимы от алкоголя, запрещенных веществ и даже от своего партнера, то ему во взрослом возрасте будет сложно выбрать надежного спутника.