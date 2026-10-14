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Ken Paxton in New Leaked Audio

“Texas Senate candidate Ken Paxton warned that Governor Greg Abbott is struggling in his bid for reelection, made excuses for his own campaign issues, and conceded that Republicans will likely lose seats in the state legislature,” Rolling Stone reports.

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