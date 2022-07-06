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Член совета ВГА Запорожской области Рогов призвал военнообязанных уехать в освобожденные города

Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал мужчин - жителей этого региона и подконтрольных киевскому режиму территорий Запорожья не получать повестки из военкоматов и уезжать на освобожденные территории региона.

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