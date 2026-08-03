В России появятся новые мРНК-вакцины против трёх видов рака

Российские учёные планируют расширить линейку противоопухолевых вакцин. В ближайшие годы исследователи рассчитывают создать препараты для лечения рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака лёгкого и колоректального рака.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии