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В России появятся новые мРНК-вакцины против трёх видов рака

В России появятся новые мРНК-вакцины против трёх видов рака

Российские учёные планируют расширить линейку противоопухолевых вакцин. В ближайшие годы исследователи рассчитывают создать препараты для лечения рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака лёгкого и колоректального рака.

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