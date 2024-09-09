Президент Кипра поддержал позицию Сербии по Косову

Кипр поддерживает позицию Сербии в отношении проблемы сербского автономного края Косово. Об этом заявил президент Кипра Никос Христодулидис, принимая верительные грамоты у нового посла Сербии Сузаны Бошкович-Проданович.
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