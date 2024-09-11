В последние месяцы Вашингтон отошел от всеобъемлющего запрета на использование поставляемого США оружия для нападения на территорию России, позволив Украине использовать его для нанесения якобы «оборонительных» ударов.
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