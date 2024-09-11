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FT: в администрации Байдена произошел раскол из-за вопроса ударов по России

FT: в администрации Байдена произошел раскол из-за вопроса ударов по России

В последние месяцы Вашингтон отошел от всеобъемлющего запрета на использование поставляемого США оружия для нападения на территорию России, позволив Украине использовать его для нанесения якобы «оборонительных» ударов.

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Комментарии
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СБ
Серж Брукс
Может проинформировать обслугу Байдена,что при пуске дальнобойных ракет Россия оставляет за собой право пустить свою ракету по Пентагону и Белому Дому .
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15 час.

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