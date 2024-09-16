Творил чудеса со сборной СССР, покорил Европу с командой-сенсацией, едва не загремел в тюрьму. Истории о Челебадзе

Единственный и неповторимый.Реваз Челебадзе — живая легенда советского и грузинского футбола. Всю карьеру знаменитый нападающий сборной СССР провел в родной Грузии, где ярко выступал в составе батумского и тбилисского «Динамо».
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