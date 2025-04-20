Историк Исаев: Сталин наказал Жукова и Рокоссовского за нарушения субординации

Одной из самых загадочных кадровых перестановок Великой Отечественной войны оставалось неожиданное смещение маршала Константина Рокоссовского с поста командующего 1-м Белорусским фронтом и назначение на его место Георгия Жукова в ноябре 1944 года.
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