По народному календарю 7 июля отмечается день Ивана Купалы, а в христианском - рождение Иоанна Предтечи.
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По народному календарю 7 июля отмечается день Ивана Купалы, а в христианском - рождение Иоанна Предтечи.