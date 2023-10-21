Какой представляли Москву в 23 веке

Как русские художники в 1914 году представляли себе «первопрестольную столицу» в 2259.Ещё при царской власти в России выпустили серию открыток, в которых художники изобразили, как могла бы выглядеть Москва в будущем.
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