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  • ninikooo Митусова
    А может сначала « почистить ряды силовиков»?! Пусть Асланы и Мухамеды в своих республиках порядки наводят. На их непо...В Ростове решили ...
  • Сергей
    Попросли главу регионального СК Аслана Хуаде. Аслана разбираться с этнической преступностью! Ага щас откроет охоту на...В Ростове решили ...
  • nestor 19
    Офицер МВД мухамад.... и все становится ясноВ Ростове решили ...

Это же чистая разводка тех лет!

Сижу   я   и думаю -  а  что  мне  напоминает  кипеж,  устроенный Трампом  и его  командой?  И тут  внезапно в  интернете  обнаружилось  разъяснение от  пана  Медведева (не  Димитрия-принудителя,  а  от того,  другого) -   это   же  ни что иное,  как  разводка из  90-х! Вот  как    это  это  описано у  А.

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