Это же чистая разводка тех лет!

Сижу я и думаю - а что мне напоминает кипеж, устроенный Трампом и его командой? И тут внезапно в интернете обнаружилось разъяснение от пана Медведева (не Димитрия-принудителя, а от того, другого) - это же ни что иное, как разводка из 90-х! Вот как это это описано у А.