Ева Мендес и Райан Гослинг покидают Голливуд

Актриса решила строить семейное гнездо за океаном. Ева Мендес и Райан Гослинг переселяются в Британию LEGION-MEDIAФанаты Евы Мендес узнали, что актриса не только приняла решение покинуть Америку, но и, что огорчило их еще больше, не собирается возвращаться в кино.