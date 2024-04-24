Цена BONK выросла на 52% от минимумов. Пора фиксировать профит?

Цена токена BONK на вчерашней сессии поднялась выше 50% от минимумов 19 апреля. По законам технического анализа, ралли подобного размера, вызывает неизбежную коррекцию, равную по силе резкому подъему стоимости актива.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии