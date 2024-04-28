Omoda и Jaecoo показали робота-консультанта

На прошедшей в китайском городе Уху в рамках Пекинского автосалона экологической конференции бренды Omoda и Jaecoo в воскресенье, 28 апреля, показали уникального робота по имени Mornine, сообщает с места событий корреспондент «Известий».
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