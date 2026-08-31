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Люди массово бегут в МФЦ с курами: зачем срочно регистрировать птиц

Начиная с 1 сентября, владельцы личных подсобных хозяйств, где насчитывается свыше десяти особей домашней птицы (включая кур, уток, гусей, индеек и страусов), должны осуществить регистрацию поголовья в государственной системе «Хорриот».

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