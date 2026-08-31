Люди массово бегут в МФЦ с курами: зачем срочно регистрировать птиц

Начиная с 1 сентября, владельцы личных подсобных хозяйств, где насчитывается свыше десяти особей домашней птицы (включая кур, уток, гусей, индеек и страусов), должны осуществить регистрацию поголовья в государственной системе «Хорриот».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым