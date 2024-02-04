НАСА создаст лунный ядерный реактор

НАСА создаст ядерный реактор для долговременных лунных баз НАСА объявило о завершении первого этапа проекта «Поверхностная энергетика деления», нацеленного на создание небольшого ядерного реактора для генерации электричества на Луне и Марсе.
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