К отопительному сезону в Рязанской области готовят около 4,7 тысяч домов и более 1,5 тысячи соцобъектов

По его словам, к отопительному сезону на территории области готовят около 4,7 тысяч многоквартирных домов, 1 574 социальных объекта, 222 источника тепла и 166 центральных тепловых пунктов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Рязани водителе...
- Под Рязанью замет...
- В Захаровском окр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым