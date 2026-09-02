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62ИНФО | Новости Рязани

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К отопительному сезону в Рязанской области готовят около 4,7 тысяч домов и более 1,5 тысячи соцобъектов

К отопительному сезону в Рязанской области готовят около 4,7 тысяч домов и более 1,5 тысячи соцобъектов

По его словам, к отопительному сезону на территории области готовят около 4,7 тысяч многоквартирных домов, 1 574 социальных объекта, 222 источника тепла и 166 центральных тепловых пунктов.

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