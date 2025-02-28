“Мамик — наша главная супермодель”, – Алсу поделилась редкими кадрами с 70-летней мамой

Певица Алсу в своём личном блоге поделилась редкими кадрами с матерью Разией Исхаковной. На опубликованных фото и видео 41-летняя исполнительница хита «Зимний сон» с гордостью отметила стройность и элегантность своей 70-летней родительницы.