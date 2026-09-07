Сотрудники УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве составили сводку за 01.08.-10.08.2026 года

Сотрудники ОНК УВД по СВАО задержали двоих подозреваемых в попытке сбыта наркотиков массой около 1 «Предварительно установлено, что злоумышленники – двое приезжих мужчин из Ростовской области в возрасте 28 и 29 лет забрали крупную партию наркотиков и собирались перевести их из Москвы для последующего сбыта в других регионах России.