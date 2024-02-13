Новые горизонты креативного экспорта обсудили на «Неделе российского бизнеса»

В рамках «Недели российского бизнеса» в Москве прошел форум «Креативный экспорт: новые горизонты». На встрече рассматривались вопросы создания необходимых для развития креативных индустрий институтов, достижения технологического суверенитета страны.
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