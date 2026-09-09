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Царьград

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Бастрыкин поручил расследовать дело о насилии в Великих Луках

Бастрыкин поручил расследовать дело о насилии в Великих Луках

Блогер из Великих Лук обвиняется в насилии над семьей, фиксирующем свои действия на видео и распространяющем их в соцсетях.

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