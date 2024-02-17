How Progressive Policies Are Designed For Civilizational Suicide Authored by John D. O'Connor via American Greatness, We all understand, in the timeless words of the poet Robert Burns, that the best laid plans of mice and men often go awry.
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