Чем день не начинать. Названы три самых вредных завтрака

Ученые назвали три самых вредных вида завтрака и объяснили, почему это так. Английские эндокринологи вынесли приговор трем самым распространенным видам еды, которые употребляются на Западе и вошли в моду в России.
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