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Татар-информ

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Агент Кравцова дал «Трактору» неделю на компромисс по контракту

Агент Кравцова дал «Трактору» неделю на компромисс по контракту

Фото: hctraktor.org Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего «Трактора» Виталия Кравцова, прокомментировал непростую ситуацию, сложившуюся между игроком и челябинским клубом.

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